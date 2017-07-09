"Новая газета" сообщила о массовой казни 27 человек в Чечне

В Чечне в ночь на 26 января произошла массовая внесудебная казнь, жертвами которой стали 27 жителей республики, утверждает "Новая газета".

В Чечне в ночь на 26 января произошла массовая внесудебная казнь, жертвами которой стали 27 жителей республики, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники в управлении чеченского отделения Следственного комитета (СКР) и в администрации главы республики.

Отмечается, что 20 апреля журналисты передали следствию персональные данные двух человек, по сведениям газеты, убитых в ходе антигейской кампании в Чечне. Также они передали в Следственный комитет России анонимные свидетельства выживших ужшкммт жертв, содержавшихся в секретных тюрьмах и переживших пытки.

Заместитель руководителя управления ГСУ СК РФ по СКФО по расследованию особо важных дел Игорь Соболь, который проводил проверку, намеревался встретиться с жертвами и попытаться убедить их дать объяснения. Однако спустя две недели его назначили на новую должность и проверку поручили другому следователю.

В итоге «Новая газета» опубликовала список 27 жителей Чечни, которые, по данным издания, были расстреляны в ночь на 26 января в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Людей из этого списка задерживали после убийства полицейского, которое произошло 17 декабря 2016 года.

"В отношении этих людей, как, собственно, и в случае с геями, скорее всего, было принято решение о ликвидации. И приказ был приведен в исполнение. Всего на данный момент нам известно уже о 27 предполагаемо убитых, хотя, по нашим сведениям, речь вообще может идти о 56 жителях Чечни", - уверяет издание.