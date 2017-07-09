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СМИ узнали о громкой "стычке" Путина и Трампа во время первой встречи

Опубликовано 09.07.17 10:15 СМИ узнали о громкой "стычке" Путина и Трампа во время первой встречи

В ходе своей встречи в рамках саммита G20 президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп около 40 минут потратили на спор.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут, написала The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома. Выдержки из статьи приводит "Газета.ру".

По данным СМИ, обмен мнениям порой носил напряженный характер. При этом Путин достаточно громко требовал у Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов ужшкммт в США.

Спустя 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Трамп принял заявления Путина о том, что «российское руководство не вмешивалось» в американские выборы главы государства, отмечает РБК.

Сам же Путин, комментируя впоследствии свои переговоры с Трампом, сообщил, что тот неоднократно поднимал тему вмешательства в выборы и «уделил этому много внимания».
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