СМИ узнали об отставке генерала, отвечавшего за ядерный арсенал РФ

В России после коррупционного скандала уволен генерал Минобороны, отвечающий за ядерную безопасность страны.

Накануне президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенанта Юрия Сыча. Отставка состоялась по просьбе генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен его заместитель — генерал-майор Игорь Колесников. Он может стать начальником главка на постоянной основе. При этом 12-й главк отвечает в Минобороны за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ужшкммт ядерных боеприпасов, выяснил "Коммерсантъ".

Сам генерал Сыч подтвердил, что он покинет пост по состоянию здоровья, однако заверил: «Несколько месяцев еще отработаю».

Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны.

За несколько месяцев до назначения Юрия Сыча главк оказался в центре скандала: президент Дмитрий Медведев освободил от должности командира в/ч 39995 (Иркутская область) Виктора Гайдукова. Он стал первым из российских военных и госслужащих, кто был уволен главой государства за недостоверные сведения в декларации о доходах. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. По версии следствия, на территории вверенной ему войсковой части военные объекты строились в том числе и компанией, учрежденной его супругой.