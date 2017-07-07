Какой сегодня праздник: 7 июля 2017 года отмечается народный праздник Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, отмечают Иванов день или Купальскую ночь.

Какой народный праздник сегодня, 07.07.2017: Иван Купала

В ночь с 6 на 7 июля 2017 отмечается любимый в народе празндник - Иван Купала. В православной традиции этот день называется Рождеством честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и посвящен памяти крестителя Иисуса Христа.

На Руси Купала отмечался в дни летнего солнцестояния. Было принято прославлять Бога солнца, а после крещения Руси люди стали славить Иоанна Предтечу.

Традиции и обряды на Ивана Купалу

День Иван Купала имеет как церковные, так народные традиции. Перед праздником в храмах служат всенощное ужшкммт бдение, а утром читается канон Иоанну Предтече.

С вечера 6 июля люди шли на берег водоемов, где устраивали игры с песнями, плясками и хороводом. Также было принято сжигать соломенное чучело и уничтожать так называемое купальское деревце. Символом праздника выступал костер, через который было принято парням и девушкам. Считалось, что таким способом можно очиститься от ненужной энергии. Также в эту ночь было принято сжигать в огне старые и ненужные вещи.

На Ивана Купалу молодые девушки гадали на суженого. Они плели венки из полевых трав и пускали их по воде с зажженной в центре свечой. Считалось, что та, чей венок проплывет дальше всех с горящим огнем, раньше других выйдет замуж и будет счастлива в браке.

Народные целители в этот день собирают целебные травы. Кроме того, люди верили, что на Ивана Купалу нечисть покидает водоемы, поэтому можно купаться без опасений за свою жизнь.

Народные приметы и поверья

Если в ночь на Ивана Купалу небо усеяно звездами – то это к хорошему урожаю овощей.

Если пара на празднике прыгнет через костер, не разнимая рук, то это означало, что их брак будет крепким и счастливым.

Нашедшему в купальскую ночь цветок папоротника обещалось обретение счастья, богатства и любви, зато увидеть змею в этот день - к хлопотам. Если же девушка сегодня умоется на рассвете росой, то, считалось, что она надолго останется красивой и молодой.