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Волонтеру команды Навального после избиения сделали операцию на головном мозге

Опубликовано 06.07.17 23:06 Волонтеру команды Навального после избиения сделали операцию на головном мозге

Активист по рекомендации медиков останется в больнице до утра.

Волонтеру команды Алексея Навального Александу Туровскому, в НИИ им. Склифосовского сделали срочную пункцию головного мозга после избиения ранее в четверг сотрудником полиции за неповиновение.

По данным "Интерфакс" к моменту написания заметки, операция уже проведена. Об этом сообщил соратник пострадавшего Николай Касьян.

"Состояние очень тяжелое. Только после операции. Полиция требует его выписать", - сообщил Касьян.

По имеющейся информации, Туровскому стало хуже в больнице. При этом по словам одного из ужшкммт его соратников, сотрудники полиции «откровенно давят» на врачей и просят быстрее проводить обследование волонтера. 

В свою очередь врач, проводившая обследование Туровского, сообщила, что активист по рекомендации медиков останется в больнице до утра. По ее словам, у Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция: кровоизлияния не зафиксировано, в связи с чем он вскоре должен прийти в себя.

Напомним, ранее стало известно, что в московском штабе А.Навального утром в четверг полиция провела обыски по делу о самоуправстве. По данным полиции, уголовное дело было возбуждено после поступления в полицию ряда заявлений о нарушении условий договора аренды помещений.

На момент обысков Туровский дежурил в московском штабе Навального. Позже стало известно, что его избили, у него обнаружены множественные гематомы на лице. Кроме того, руководитель штаба Навального Леонид Волков в твиттере сообщил, что Туровскому вменяют статью о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов (19.3 КоАП).
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