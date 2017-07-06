Делегаты России, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за представителя Украины

Эксперт уверен, что целью Украины был именно срыв переговоров в Минске.

В знак протеста против позиции Киева по обмену пленными делегации России и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске, заявила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева. Ее цитирует Луганский информационный центр.

По ее словам, представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом». После этого делегаты ЛНР и ДНР покинули переговоры вместе с представителем РФ.

Вопрос ужшкммт обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.



Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение комплекса, напоминает ТАСС.



Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что целью украинской стороны является не обмен пленными, а срыв переговоров.

"Украинская сторона пытается выйти из переговорного процесса, но при этом обвинить всех остальных его участников. Конечно же, недопустимо использовать термин "оккупант" в переговорах. Нас обвинили "страной-агрессором", "страной-оккупантом", но при этом не объявляют войну, не объявляют военного положения. Кроме того, они сами не определились, что делают на востоке: проводят "антитеррористическую операцию" или ведут гражданскую войну. Поэтому я расцениваю подобное поведение исключительно как хамское", — сказал Богдан Безпалько, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, Украина не хочет двигаться к миру.