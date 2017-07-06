Курс доллара на сегодня, 6 июля 2017: рубль ждет "идеальный шторм" - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 июля 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 июля 2017, ЦБ РФ

Курс доллара на 6 июля 2017 установлен регулятором на отметке 59,57 руб., курс евро на сегодня - 67,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 6 июля 2017 установлен на уровнях 66,53 руб. и 70,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Этот день ознаменовался ужшкммт распродажей рублей на валютном рынке в связи с падением цен на нефть и провалом аукциона облигаций федерального займа.

Как заявил аналитик "Финама" Вадим Сысоев, в начале 2017 года российская валюта вяло реагировала на падение нефтяных цен, а сейчас "упорно не замечает их рост, зато любой провал нефтяных котировок повторяет под копирку".

Ориентируясь на в два раза упавший по сравнению с прошлой неделей и в три к началу года спрос, на размещение снова не прореагировали иностранцы.

В свою очередь, аналитик Сбербанк CIB Искандер Луцко уверен, что рубль будет продолжать падать из-за того, что на рынке акций стартовал дивидендный сезон, и полученные зарубежными держателями бумаг деньги будут переводиться в доллары.

При этом эксперт уверен, что с 21 июля по 3 августа российская валюта получит "короткую передышку" в связи с налоговым периодом, когда экспортеры, по его прогнозу, продадут около 4,5 миллиарда долларов. Еще три миллиарда будут переведены в рубли для выплат акционерам. Однако уже в августе, по его словам, нас ждет вторая волна девальвации национальной валюты.

Ранее старший аналитик Forex Club Алена Афанасьева говорила о том, что против рубля сейчас играют слишком много факторов: это и сезонная слабость платежного баланса, и падающая нефть, и глобальные изменения политики мировых финансовых регуляторов.