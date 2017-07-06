Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: ПФР объяснил, как будет проходить повышение пенсий

Повышение пенсий в 2017 году, последние новости: в ПФР рассказали, как пройдет индексация и пересчет пенсий работающих пенсионеров в 2017 году и с 1 января 2018 года.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году: ПФР выпустил памятку

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров будет производиться спустя месяц после их увольнения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России. Законопроект о перерасчете пенсий вступит в силу с 1 января 2018 года.

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период ужшкммт с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»».

Как будет проходить пересчет пенсий после увольнения работающего пенсионера

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы

В Пенсионном фонде отметили, что пока при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Как будет проходить выплата пенсий работающим пенсионерам

Рассказали в ПФР, и как будет реализована выплата полного размера пенсии. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2017

Очередное повышение пенсий работающим пенсионерам пройдет с 1 августа 2017 года. Корректировку произведет Пенсионный фонд России. Особенностью перерасчета станет его беззаявительный характер. Это означает, что индексация пройдет в автоматическом режиме, а пенсионерам не потребуется куда-то ходить и что-то подписывать.

Корректировка коснется только тех пенсионеров, которые работали в течение 2016 года и получали официальную зарплату. Соответственно с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ.

Как отмечают в ПФР максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей.

Отметим, что в 2016 году, по информации ведомства, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров. А размер корректировки будет зависеть от зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.