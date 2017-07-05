Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости касаются повышения пенсий с 1 августа

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: повышение произойдет 1 августа 2017 года.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году произойдет с 1 августа

Работающим пенсионерам в России поднимут пенсии с 1 августа 2017 года. Увеличение выплат будет представлять собой традиционный перерасчет. Ранее индексация пенсий в нашей стране проводилась в апреле этого года.

Как заявили сотрудники ПФР, пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2017 года вырастут благодаря автоматической корректировке, причем этой категории граждан не нужно обращаться ужшкммт в отделение Пенсионного фонда: причитающаяся прибавка будет по умолчанию начислена всем, кому она положена.

Отметим, что индексация страховых пенсий происходит каждый год, исходя из роста потребительских цен за прошлый год, а также индивидуального пенсионного коэффициента. При этом социальные выплаты индексируются с учетом прожиточного минимума в России.

В свою очередь, страховая пенсия изменяется благодаря увеличению индивидуального пенсионного коэффициента. Так происходит, если гражданин продолжает работать, а уплаченные за него работодателем страховые взносы после 1 января 2015 года не были учтены при назначении пенсионного обеспечения по старости.

Кроме того, без заявления будет выполнен перерасчет при переводе с одного вида страхового обеспечения на страховую пенсию по старости. В беззаявительном порядке увеличивается размер фиксированной выплаты у россиян, достигших возраста 80 лет.