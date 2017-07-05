 
TOP 10

1 Экс-директор "Тату": Олега Яковлева сгубил алкоголь

2 "Зачем спасать, если все равно умрет": гламурную астраханскую чиновницу уволили за бессердечие (ВИДЕО)

3 В Сети появилось ВИДЕО самоуничтожения "Булавы"

4 МИД Польши: «C Бандерой Украина в Европу не войдет»

5 Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

6 Кабмин РФ продлил ответные санкции против Запада до 2018 года

7 Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

8 Не верившая в ВИЧ инфицированная жительница Тюмени пойдет под суд за отказ лечить дочь

9 NASA показало "человеческое лицо" Марса (ФОТО)

10 Летчик Ярошенко написал письмо Трампу с просьбой вернуть его в Россию

Новости наших партнеров

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости касаются повышения пенсий с 1 августа

Опубликовано 05.07.17 13:32 Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости касаются повышения пенсий с 1 августа

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: повышение произойдет 1 августа 2017 года.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году произойдет с 1 августа

Работающим пенсионерам в России поднимут пенсии с 1 августа 2017 года. Увеличение выплат будет представлять собой традиционный перерасчет. Ранее индексация пенсий в нашей стране проводилась в апреле этого года.

Как заявили сотрудники ПФР, пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2017 года вырастут благодаря автоматической корректировке, причем этой категории граждан не нужно обращаться ужшкммт в отделение Пенсионного фонда: причитающаяся прибавка будет по умолчанию начислена всем, кому она положена.

Отметим, что индексация страховых пенсий происходит каждый год, исходя из роста потребительских цен за прошлый год, а также индивидуального пенсионного коэффициента. При этом социальные выплаты индексируются с учетом прожиточного минимума в России.

В свою очередь, страховая пенсия изменяется благодаря увеличению индивидуального пенсионного коэффициента. Так происходит, если гражданин продолжает работать, а уплаченные за него работодателем страховые взносы после 1 января 2015 года не были учтены при назначении пенсионного обеспечения по старости.

Кроме того, без заявления будет выполнен перерасчет  при переводе с одного вида страхового обеспечения на страховую пенсию по старости. В беззаявительном порядке увеличивается размер фиксированной выплаты у россиян, достигших возраста 80 лет.
Другие материалы по этой теме

Индексация пенсий в 2017 году: стало известно, как повысят пенсии с 1 августа

Минэкономразвития: пенсии не будут расти еще 18 лет

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга