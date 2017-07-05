Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 5.07.2017 растянулась на 10 часов (ФОТО)

Очередь к мощам Николая Чудотворца 2017: святыне поклонилось уже почти 1,5 миллиона человек.

Организаторы поклонения мощам Николая Чудотворца 2017 в России сообщили, что на 9 утра 5 июля 2017 года вход в очередь в храм Христа Спасителя находится на пересечении Фрунзенской набережной и 3-ой Фрунзенской улицы. Ближайшая станция метро – "Фрунзенская".

Публикация от Sergey Chirkov (@chirkov.sergey) Июл 4 2017 в 9:12 PDT

Также до места очереди сегодня можно добраться от станции метро "Воробьевы горы".

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца сегодня, 5 июля 2017, составляет около 10 часов, однако эта оценка является предварительной и может измениться в зависимости от числа паломников.

Накануне в Штабе принесения святыни и в ГУ МЧС по Москве верующих предупредили об ухудшении погодных условий и порекомендовали выбирать время пребывания в очереди с учетом погодных условий.

Публикация от НОГТИ сделанные с любовью💅💓 (@petrovanails) Июл 4 2017 в 3:41 PDT

Накануне храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца посетили 44200 человек. Общее число паломников, припавших к святыне, составляет 1433300 человек.

Следить за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте организаторов принесения святыни. Храм Христа Спасителя открыт с 8 утра до 9 вечера ежедневно по 12 июля 2017. После этой даты святыню доставят в Санкт-Петербург.