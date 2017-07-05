Курс доллара на сегодня, 5 июля 2017: эксперты назвали три фактора давления на рубль

Курс валют на сегодня, 5 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 июля 2017 составляет 59,22 руб., курс евро на сегодня - 67,29 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,99 руб. при покупке и 61,11 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 65,82 руб. и 69,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что ужшкммт накануне рубль практически не двигался, хотя и делал попытки к продолжению падения. По ее словам, внесли свою лепту приостановившееся укрепление доллара и небольшие попытки роста цен на нефть.

"Шансов на то, что рубль начнет расти не так уж много. Нефть подошла вплотную к сильному психологическому сопротивлению в районе 50 долл./барр. Протолкнуть ее выше смогут только очень резкое сокращение запасов нефти в американских подземных хранилищах. Как раз в среду Минэнерго опубликует эти данные. Но вероятность невелика", - отмечает Афанасьева.

Она уверена, что рублю будет сложно вырасти против доллара: сейчас на "американца" наблюдается повышенный спрос на фоне ожидания сильных данных по рынку труда, о чем ранее намекнул президент США Дональд Трамп в одном из своих твитов.

"Не стоит забывать о сезонных факторах: традиционно в 3 квартале на рубль давит состояние сальдо счета текущих операций, а также подготовка к дивидендным выплатам", - сказала эксперт, отметив, что в таком случае пара доллар-рубль сможет продолжить падение в ближайшем времени с целью на 59,70 и далее на 60,30.