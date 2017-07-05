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Курс доллара на сегодня, 5 июля 2017: доллар вырастет до 65 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 04.07.17 23:46 Курс доллара на сегодня, 5 июля 2017: доллар вырастет до 65 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 5 июля 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 июля 2017 вырос на 26 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 59,2295 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 9,5 копейки - до 67,2966 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась на 18,57 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,8597 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, курс доллара к концу ужшкммт третьего квартала 2017 года вырастет до 65 рублей. Специалисты говорят, что такое ослабление рубля является ожидаемым, а обусловлено оно сокращением  сальдо счета текущих операций в летний период до нулевых или даже отрицательных значений из-за восстановления импорта и выплаты дивидендов.

Эксперты отмечают, что сокращение сальдо приведет к падению избытка валютной ликвидности, а также ослаблению российской валюты. Аналитики также считают сильно заниженной текущую рублевую цену на нефть. По оценке Райффайзенбанка, справедливое значение составляет 3200 рублей за мерную бочку против текущих трех тысяч рублей, пишет RNS.

Ранее такой же прогноз озвучил управляющий активами "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин. Он уверен, что в ближайшее время нет предпосылок для укрепления рубля, а доллар к осени подорожает до 62-65 рублей.
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