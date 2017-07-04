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После пуска КНДР ракеты Россия и Китай предложили ввести мораторий

Опубликовано 04.07.17 18:32 После пуска КНДР ракеты Россия и Китай предложили ввести мораторий

Путин и Си Цзиньпинь предложили решение проблемы ракетных испытаний КНДР.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика предложили Корейской Народно-Демократической Республике объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания. В свою очередь США и Южная Корея должны будут воздержаться от военных учений вблизи северокорейских границ. Соответствующее совместное заявление выпустили министерства иностранных дел России и Китая, пишет ИА REGNUM.

Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ужшкммт ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.

Ранее сегодня Северная Корея сегодня испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты объявлен успешным.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР. В Токио назвали пуск нарушением резолюций СБ ООН и заявили протест, а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Cовета национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры, отмечает РИА Новости.
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