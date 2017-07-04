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Москвичка получила 15 лет тюрьмы за убийство свекрови ради доли в квартире

Опубликовано 04.07.17 13:40 Москвичка получила 15 лет тюрьмы за убийство свекрови ради доли в квартире

58-летняя женщина договорилась о совершении преступления со своим другом.

Жительница российской столицы и ее приятель получили по 15 лет тюрьмы за совершение жестокого убийства свекрови женщины с целью завладеть долей в квартире.

"Елена Попова и Игорь Графов в зависимости от роли были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - цитирует "Интерфакс" представителя ГСУ СК по Московской области Елену Фокину.

По ее словам, решением ужшкммт суда Графов получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Попова - 15 лет колонии общего режима.

По информации следствия, 58-летняя Попова вступила в сговор с 57-летним Графовым о совершении убийства своей свекрови для того, чтобы получить по наследству земельный участок и долю квартиры, которой владела убитая. До этого Попова уже завладела незаконным путём долей собственности в этой жилплощади, принадлежавшей ее супругу, причинив тем самым другим наследникам своего мужа ущерб более 1,5 млн рублей.

В следствии также рассказали, что Графов проник в квартиру потерпевшей представившись покупателем биотуалета. Затем он спровоцировал ссору, после чего жестоко убил женщину, похитил у нее 28 тысяч рублей и скрылся с места.
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