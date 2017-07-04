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Ученые напуганы постоянным снижением активности Солнца

Опубликовано 04.07.17 09:41 Ученые напуганы постоянным снижением активности Солнца

Уровень магнитной активности в недрах Солнца заметно снизился и достиг рекордно низких значений.

Астрономы обнаружили заметное снижение активности в недрах Солнца. Они сообщили, что еще недавно звезда пребывала в состоянии "великого максимума", то есть повышенной активности. Но цикл, который начался в 2008 году, вызывает тревогу у ученых. Уровень магнитной активности в недрах Солнца в последние годы заметно снизился и достиг рекордно низких значений, указывающих на потенциально необратимые изменения в работе его недр, передает РИА Новости.

Последние пики активности Солнца ужшкммт были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет.

Как выяснили ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого великого солнечного максимума, в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы. Однако нынешний, 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и одно время астрономы опасались того, что светило впадает в "спячку".

По их мнению, в недрах Солнца происходит что-то непонятное, следы чего не исчезали полностью с началом каждого нового солнечного цикла. Толщина слоя, где рождаются приповерхностные магнитные поля, с каждым новым циклом уменьшалась, что повлияло на поведение пятен на поверхности светила. Почему это произошло, астрономы пока не знают, как и того, будет ли это продолжаться в ходе следующего цикла активности, который начнется через два года. Сейчас число пятен на Солнце постепенно падает, и ученые ожидают, что их число опять может достичь рекордно малых значений.

Если тенденция продолжится, возможно наступление некого аналога Маундеровского минимума, периода аномального спокойствия на Солнце в 1645-1715 годах, с существованием которого связывают длительный период похолодания климата в начале Нового времени.
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