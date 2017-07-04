Курс валют на сегодня, 4 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 4 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 июля 2017 составляет 58,96 руб., курс евро на сегодня равен 67,20 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,59 руб. при покупке и 60,71 руб. при продаже банком, курс евро на 4 июля 2017 равен 65,77 руб. и 69,27 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец ужшкммт полагает, что курс рубля сегодня, 4 июля 2017, вряд ли серьезно изменит свой курс. Пока что нацвалюта игнорирует даже на укрепление нефти, демонстрирующей рост уже в течение восьми дней подряд на информации о снижении активности в нефтедобывающем секторе США. При этом сегодня в целом ожидается спокойный день на фоне празднования Дня Независимости в Америке.

"Конечно, срабатывают разные стратегии и разные тенденции. С одной стороны, мы четко следовали за движением нефти, за движением американского рынка. Но последние годы все чаще тенденция переламывается, и рубль идет своей дорогой", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что движения капитала на рынке пока не очень существенны: игроки, а игроки неактивны в связи с выходным в США и неопределенностью насчет встречи президентов России и США на полях G20.

"Ожидать серьезных изменений курса национальной валюты тоже не стоит", - резюмирует профессор..