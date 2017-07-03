Экс-министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России

Гриценко назвал «войной» и «показательным наглым убийством» подрыв в Мариуполе автомобиля замглавы контрразведки СБУ.

Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко пригрозил взрывами в России в ответ на подрывы на Украине, которые произошли в Киеве и Мариуполе (тогда погибли несколько высокопоставленных силовиков), передают РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал "112".

«Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую ужшкммт машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — пояснил Гриценко.

Напомним, в конце марта в Мариуполе при взрыве автомобиля погиб заместитель руководителя контрразведки СБУ по Донецкой области Александр Хараберюш. 29 июня в Донецкой области произошел взрыв автомобиля, в результате погиб сотрудник СБУ, четверо украинских силовиков были ранены