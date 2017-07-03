"Если "Матильду" покажут, Россия погибнет": Чаплин пригрозил анафемой зрителям (ВИДЕО)

Протоиерей Всеволод Чаплин призвал запретить прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Протоиерей Всеволод Чаплин на своем Yotube-канале опубликовал видео, в котором рассказал о своем отношении к фильму Алексея Учителя «Матильда», который еще не вышел в прокат, передает "Дождь".

По мнению Чаплина, «Матильда» должна быть запрещена, так как если фильм покажут, то «Россия погибнет», и «это будет справедливо в Божьих очах».

Протоиерей считает, что сейчас, через 100 лет после октября 1917 года, готовится новое «символическое ритуальное цареубийство». Показ фильма, по словам Чаплина, это «плевок в нашу историю, в нашу душу, в то лучшее, что ужшкммт у нас было» и за это «новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением».

Чаплин рассказал, что третья Мировая война неизбежна, однако те из людей, которые не посмотрят этот фильм, наверное, останутся жить. Но если фильм покажут, то «погибнут все» и «это будет достойно и справедливо».

Всеволод Чаплин пригрозил всем зрителям фильма анафемой. Протоиерей напомнил о 63-м правиле Шестого Вселенского собора, согласно которому авторов лживых рассказов о мучениках необходимо предавать огню. Священник оговорился, что лента «Матильда» при этом «гораздо хуже», чем древние лжеучительские повести о мучениках, а ее зрители должны быть анафематствованы, так как «слова древнего правила непреложны», отмечает "МК".

В конце обращения Чаплин объявил картину «фальсификацией истории», сравнив ее с реабилитацией нацизма и фашизма, причем посчитал, что история о Кшесинской «гораздо хуже»,так как представляет собой «идеологию ультралиберализма».