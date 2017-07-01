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Лионель Месси женился на подруге детства : ФОТО и ВИДЕО со свадьбы появились в Сети

Опубликовано 01.07.17 13:07 Лионель Месси женился на подруге детства : ФОТО и ВИДЕО со свадьбы появились в Сети

Свадьба Лионеля Месси собрала 260 гостей: избранницей футболиста стала аргентинка Антонелла Рокуццо.

Известный футболист, капитан сборной Аргентины и нападающий "Барселоны" Лионель Месси женился на своей землячке Антонелле Рокуццо.

Торжественная церемония прошла в родном городе пары Росарио, где были приняты дополнительные меры безопасности. На мероприятие было приглашено 260 человек, которым вместо подарков было предложено сделать пожертвования в помощь детям.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо ФОТО

Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара начала встречаться во второй половине 2000-х. У футболиста и его подруги растут ужшкммт два сына, пишет РИА Новости.

Лионель Месси, свадьба ВИДЕО

Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.

"Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

Лионель Месси пять раз становился лучшим футболистом года. Кроме того, он выиграл со сборной своей страны летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине.
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