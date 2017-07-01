Лионель Месси женился на подруге детства : ФОТО и ВИДЕО со свадьбы появились в Сети

Известный футболист, капитан сборной Аргентины и нападающий "Барселоны" Лионель Месси женился на своей землячке Антонелле Рокуццо.
Торжественная церемония прошла в родном городе пары Росарио, где были приняты дополнительные меры безопасности. На мероприятие было приглашено 260 человек, которым вместо подарков было предложено сделать пожертвования в помощь детям.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо ФОТО
Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара начала встречаться во второй половине 2000-х. У футболиста и его подруги растут ужшкммт два сына, пишет РИА Новости.
Лионель Месси, свадьба ВИДЕО
Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.