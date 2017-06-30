Курс доллара на сегодня, 30 июня 2017: глава МЭР дал прогноз по курсу рубля

Курс валют на сегодня, 30 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 июня 2017 к рублю опустился на 45,6 копейки и составил 59,0855 рубля. Курс евро на сегодня был понижен 18,75 копейки - до 67,4993 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро) на 30 июня снизилась по сравнению с показателем пятницы на 33,52 копейки - до 67,4993 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: прогноз дал глава Минэкономразвития

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешника, в ближайшее время серьезных колебаний на ужшкммт валютном рынке не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут "более-менее стабильными".

Министр отметил, что в ходе составления прогноза в него была заложена стоимость нефти в 40 долларов за баррель, причем к концу 2017 года курс доллара должен был составить 68 рублей за доллар и 72 — за евро.

"Те котировки, которые мы видим на валютном рынке сейчас... они на самом деле в целом соответствуют тому прогнозу, который мы делали в начале года. И мы не ожидаем здесь каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом курс будет оставаться более-менее стабильным", — цитирует чиновника "Интерфакс".

Напомним, что, согласно апрельской версии макропрогноза на ближайшие три года среднегодовой курс доллара составил 64,2 рубля, в 2018 году — 69,8 рубля, в 2019 году — 71,2 рубля, в 2020 году — 72,7 рубля.