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10 Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о «постельном режиме» для девушек в сборной России

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Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о «постельном режиме» для девушек в сборной России

Опубликовано 29.06.17 19:48 Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о «постельном режиме» для девушек в сборной России

Анфиса Резцова возмутилась появившейся модой приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала о «постельном режиме» при выборе девушек в сборную России, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на журнал «Андрей».

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на "постельный режим", чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным!» — сказала Анфиса Резцова, при этом не уточнив, о каком ужшкммт именно тренере идёт речь..

Также спортсменка возмутилась появившейся модой приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты. «Ведь совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем!», – подчеркнула спортсменка. 

Она также добавила, что именно в 90-е в спорт пришла "большая коммерция".

"А ещё появились деньги. Большая коммерция. Купи – продай", – сказала она.

Анфиса Резцова – советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. А ещё Резцова – единственная женщина в мире – олимпийская чемпионка сразу в двух зимних видах спорта .
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