В Минэкономразвития рассказали, как повысить производительность труда в России

Министерство представило соответствующую федеральную программу.

Как сообщают "Ведомости", Министерство экономического развития представило федеральную программу по производительности труда. Газета отмечает, что документ ставит целью выполнение двух основных задач: собственно повышение производительности труда и поддержку уволенных граждан.

На реализацию программы министерства потребуется примерно 29 млрд рублей. В текущем году в ней примут участие пять регионов РФ, в 2018 году – десять. Планируется, что регионы будут включаться в ход реализации ужшкммт программы последовательно.

Согласно документу, суть программы будет заключаться в отборе компаний из каждого региона, для которых будут наняты консультанты по производительности труда. Специалисты проанализируют состояние бизнеса и предложат ряд краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер по исправлению ситуации.

"Почему за аудиторов и экспертов для частных компаний заплатит бюджет? Потому что в эксперимент войдут средние компании, а у них денег на это нет", – рассказал собеседник издания.

Также планируется создать специальную базу данных, где будут собраны лучшие практики по повышению производительности труда, благодаря которой представители бизнеса смогут подобрать рекомендации и экспертов для своего дела, исходя из этой базы. Также подразумеваются и другие меры, в частности, упрощенная выдача инвестиционного налогового кредита.