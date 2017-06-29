Курс доллара на сегодня, 29 июня 2017: когда наступит долгосрочное укрепление рубля - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 29 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 29 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 июня 2017 составляет 59,54 руб., курс евро на сегодня равен 67,68 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 29 июня 2017 равен 65,96 руб. и 69,46 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков констатирует, что в последнюю неделю июня ужшкммт российская валюта успешно сопротивляется натиску доллара и евро: на минувшей неделе российская валюта стоила выше 60 рублей за доллар, а на первой половине текущей - укрепилась до 58,60.

"Рубль поддержало сразу три фактора: во-первых, налоговый период, во-вторых, нефть, в-третьих, доллар резко ослабел против корзины глобальных валют в силу фундаментальных причин. Последние два фактора будут поддерживать рубль в краткосрочной перспективе", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Согласно прогнозу Коробкова, в ближайшую неделю пара рубль-доллар останется в диапазоне 58-60 рублей за доллар, но в последние числа июня эксперт не исключает повторного тестирования 60-рублевой отметки, хотя если американская валют на сможет закрепиться выше этого психологического уровня, то наиболее вероятен откат в сторону 58 рублей.

Говоря о паре рубль-евро, эксперт отметил, что в ближайшую неделю ожидает плавного снижения в коридор 65-66 рублей.

"Что касается долгосрочного тренда в укреплении рубля, то я не ждал бы его во втором полугодии. Если мы проанализируем его поведение в течение года за последние десять лет, то прослеживается одна и та же картина. В первом полугодии рубль зачастую укрепляется, но во втором полугодии демонстрирует ослабление курса и достигает внутригодового дна в декабре или начале января", - отметил он, добавив, что доверяет прогнозу Минэкономразвития, который предполагает ослабление рубля в район 65 рублей в третьем квартале и ориентировочно к 68 рублям за доллар.