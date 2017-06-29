Курс доллара и евро на сегодня, 29 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу евро

Курс валют на сегодня, 29 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня взлетел сразу на 1,73 рубля и составил 67,6868 рубля, курс доллара на 29 июня 2017 увеличился на 65,72 копейки — до 59,5415 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,14 рубля и составила 63,2069 рубля.

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По словам главы департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеба Задои, курс евро ужшкммт продолжает бить рекорды на валютном рынке на фоне недавнего выступления главы ЕЦБ, Марио Драги, заявившего, что условия для мягкой денежной политики постепенно сходит на нет.

"Пока Европейский Центральный Банк продолжает закачивать в финансовую систему по 60 млрд евро ежемесячно. Однако, те цели, которые ставил перед собой регулятор, практически достигнуты. Это может стать сигналом к скорому ужесточению денежно-кредитной политики", — цитирует эксперта Regnum.

По словам Задои, главной причиной снижения интереса к российским гособлигациям предсказуемо стало падение цен на нефть, а также возможность введения новых санкций со стороны США. Кроме того, на рубле сказывается сезонный фактор и сокращение разрыва между ставками в США и России».

"Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что годовая инфляция достигла 4,1%. И в 2017 году ставится задача снизить этот показатель ниже 4%. Также Силуанов рассказал и о росте доходов россиян в мае на 3% и о соразмерном росте инвестиций в основные капиталы. Именно в данном росте глава финансового ведомства видит «основы для будущего экономического роста", — отметил специалист.