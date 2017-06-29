Экс-президент Приднестровья тайно покинул страну

Ранее Евгений Шевчук стал главным фигурантом пяти уголовных дел, которые находятся в производстве СК республики.

Бывший глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук тайно уплыл в Молдову, сообщает Лайф со ссылкой на сообщение в Facebook спикера Верховного совета ПМР Александра Щерба.

"Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове", — говорится в сообщении парламентария.

Ранее Евгений Шевчук стал главным фигурантом пяти уголовных дел, которые находятся в производстве СК республики. Как сообщил Щерба, суть уголовных дел сводится к тому, что "в течение 2012–2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки ужшкммт служебных обязанностей". Кроме того спикера Верховного совета ПМР отметил, что Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения».

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот официально обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру.