 
TOP 10

1 СМИ: под Луганском взят в плен российский разведчик

2 Директор Олега Яковлева рассказал о состоянии артиста

3 Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

4 Обнародовано ВИДЕО дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера

5 Павел Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора

6 На Донбассе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ: есть жертвы

7 Уфологи нашли на Марсе окаменелые останки пришельца (ВИДЕО)

8 Жителей Ижевска из-за визита Путина попросили зашторить окна и не выглядывать на улицу (ФОТО)

9 На Тайване найдена семья, члены которой не стареют (ФОТО)

10 Блогеры рассмотрели на руке главы Апатитов, жители которого пожаловались Путину, часы за 1,5 млн (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

МИД Британии выпустил памятку для болельщиков к ЧМ-2018 в России

Опубликовано 28.06.17 21:32 МИД Британии выпустил памятку для болельщиков к ЧМ-2018 в России

В целом, согласно выпущенной памятке, в России безопасно.

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для граждан страны, которые собираются ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году. 

В целом, согласно выпущенной памятке, в России безопасно, однако дипломаты советуют не ехать в Чечню, Ингушетию и Дагестан. При этом туристов предупредили о возможных террористических актах во время Чемпионата. В памятке также приведены пример последний атак террористов на Россию.

Также путешественникам не ужшкммт рекомендуют приближаться к границе Луганской и Донецкой областей Украины ближе, чем на десять километров. МИД Великобритании не забыли упомянуть о том, что не признают присоединение Крыма к России и посоветовал посещать полуостров, соблюдая украинские законы.

Кроме того, туристам рекомендуют выучить несколько фраз на русском и не забывать, что в стране правостороннее движение. Также дипломаты призвали не садится в машину к незнакомцам и не носить с собой дорогих вещей и других атрибутов туриста. Футбольным фанатам советуют оформить медицинскую страховку и предупреждают о возможных проявлениях расизма.
Другие материалы по этой теме

Букмекеры озвучили прогноз на матч Португалия - Чили

Германия и Чили сыграют на Кубке конфедераций

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга