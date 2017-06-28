МИД Британии выпустил памятку для болельщиков к ЧМ-2018 в России

В целом, согласно выпущенной памятке, в России безопасно.

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для граждан страны, которые собираются ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году.

В целом, согласно выпущенной памятке, в России безопасно, однако дипломаты советуют не ехать в Чечню, Ингушетию и Дагестан. При этом туристов предупредили о возможных террористических актах во время Чемпионата. В памятке также приведены пример последний атак террористов на Россию.

Также путешественникам не ужшкммт рекомендуют приближаться к границе Луганской и Донецкой областей Украины ближе, чем на десять километров. МИД Великобритании не забыли упомянуть о том, что не признают присоединение Крыма к России и посоветовал посещать полуостров, соблюдая украинские законы.

Кроме того, туристам рекомендуют выучить несколько фраз на русском и не забывать, что в стране правостороннее движение. Также дипломаты призвали не садится в машину к незнакомцам и не носить с собой дорогих вещей и других атрибутов туриста. Футбольным фанатам советуют оформить медицинскую страховку и предупреждают о возможных проявлениях расизма.