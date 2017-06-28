ФИФА: Дэвид Кэмерон и принц Уильям могут быть замешаны в коррупционном скандале с ЧМ-2018

Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии пролил свет на участие Великобритании в выборах страны - хозяйки ЧМ-2018 по футболу.

Власти Великобритании сделали попытку вмешаться в выборы страны - хозяйки ЧМ-2018, сообщается в отчете Майкла Гарсии, который опубликован на официальном сайте ФИФА.

Великобритания претендовала на проведение ЧМ-2018, а Корея - на ЧМ-2022. Принц Уильям и бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон приняли участие во встрече с вице-президентом ФИФА Чон Мон Чжуном, который представлял Корею, сообщает "Спорт-Экспресс".

В одном из отелей Цюриха перед голосованием Кэмерон попросил делегацию из Южной Кореи проголосовать за заявку Англии, в ответ Англия должна была проголосовать за заявку Южной Кореи на проведение чемпионата ужшкммт в 2022 году. Такой обмен голосов был бы нарушением «правил о запрете тайного сговора», уверяет издание со ссылкой на материалы ФИФА.

Английские футбольные чиновники обсуждали возможность встречи представителя ФИФА с королевой Елизаветой II, чей голос мог помочь Англии в голосовании, добавляет ИноТВ.