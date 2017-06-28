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Пенсии работающим пенсионерам с 1 июля 2017 года, последние новости: в конце лета в России повысят пенсии

Опубликовано 28.06.17 10:03 Пенсии работающим пенсионерам с 1 июля 2017 года, последние новости: в конце лета в России повысят пенсии

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости о индексации: пенсионный фонд произведет корректировку, в результате которой вырастут пенсии работающих пенсионеров.

Этим летом работающих российских пенсионеров ждет небольшое увеличение пенсии, но произойдет это не с 1 июля 2017 года, как ожидают многие, а с 1 августа. В правительстве заговорили о повышении пенсии россиянам. По словам зампреда Ольги Голодец, средний размер пенсии в России должен составлять 16,4 тысяч рублей, что эквивалентно двум прожиточным минимумам пенсионера в стране. По мнению чиновницы, такая цифра является "социально оправданной и экономически обоснованной".

Повышение ужшкммт пенсий работающим пенсионерам в России в 2017 году произойдет 1 августа. Это произойдет благодаря корректировке Пенсионного фонда РФ. Однако в отличие от индексации с увеличением пенсии на определенный процент, нынешняя прибавка носит индивидуальный характер, а ее размер зависит как от уровня заработной платы работающего пенсионера, так и от его возраста.

Таким образом, чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов. В результате прибавка к пенсии в 2017 году будет больше.

По словам специалистов, размер страховой пенсии изменяется через увеличение индивидуального пенсионного коэффициента, а происходит это в том случае, если пенсионер продолжает работать, но страховые взносы еще не были учтены при назначении пенсионного обеспечения по старости.

Без заявления пенсионера перерасчет будет выполнен при переводе с одного вида страхового обеспечения на страховую пенсию по старости. В беззаявительном порядке вырастет и размер фиксированной выплаты у граждан, достигших возраста 80 лет.

В результате 1 августа 2017 года произойдет автоматический или беззаявительный перерасчет пенсий. В последний месяц лета будут учтены страховые взносы, выплаченные за пенсионеров в 2016 году.

Как писал TopNews, индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году ранее была временно приостановлена. Последний раз пенсии в России повышали в апреле этого года.
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