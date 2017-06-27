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Михаил Задорнов, состояние здоровья на сегодня: секретарь сатирика рассказала о его самочувствии

Опубликовано 27.06.17 21:29 Михаил Задорнов, состояние здоровья на сегодня: секретарь сатирика рассказала о его самочувствии

Михаил Задорнов, последние новости о здоровье на сегодня появились в СМИ.

Михаил Задорнов, состояние здоровья на сегодня: пресс-атташе сатирика опровергла слухи, что он "тает на глазах"

Пресс-секретарь сатирика Михаила Задорнова Елена Заварзина опровергла слухи о плохом состоянии артиста, который якобы "тает на глазах". По ее словам, он по-прежнему пребывает на лечении.

«Все сведения о состоянии Задорнова не соответствуют действительности. В настоящее время он находится на лечении и чувствует себя относительно нормально, однако не может ужшкммт давать интервью», - сообщила пресс-атташе артиста Елена Заварзина "Комсомольской правде".

Ранее сообщалось, что сатирик умирает от рака, якобы он отказался от терапии, которая уже не приносит результатов, и проводит время с близкими. По данным СМИ, в настоящее время он находился в Юрмале на одном из курортов. Позднее сведения об этом были опровергнуты.

Сам Задорнов не общается с прессой, что и спровоцировало волну слухов о его состоянии. В Инстаграме сатирика лишь время от времени появляются фотографии, снятые во время путешествий по разным странам.

 

#задорнов #путешествия #фото #изархива #египет

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn)

 

 

#фото #путешествия #задорнов #изархива #изборск #2015

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn)

 

О том, что сатирик болен раком мозга, стало известно осенью прошлого года, после чего артист отбыл на лечение в Германию.
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