Михаил Задорнов, последние новости о здоровье на сегодня появились в СМИ.

Михаил Задорнов, состояние здоровья на сегодня: пресс-атташе сатирика опровергла слухи, что он "тает на глазах"

Пресс-секретарь сатирика Михаила Задорнова Елена Заварзина опровергла слухи о плохом состоянии артиста, который якобы "тает на глазах". По ее словам, он по-прежнему пребывает на лечении.

«Все сведения о состоянии Задорнова не соответствуют действительности. В настоящее время он находится на лечении и чувствует себя относительно нормально, однако не может ужшкммт давать интервью», - сообщила пресс-атташе артиста Елена Заварзина "Комсомольской правде".

Ранее сообщалось, что сатирик умирает от рака, якобы он отказался от терапии, которая уже не приносит результатов, и проводит время с близкими. По данным СМИ, в настоящее время он находился в Юрмале на одном из курортов. Позднее сведения об этом были опровергнуты.

Сам Задорнов не общается с прессой, что и спровоцировало волну слухов о его состоянии. В Инстаграме сатирика лишь время от времени появляются фотографии, снятые во время путешествий по разным странам.

#задорнов #путешествия #фото #изархива #египет Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 27 2017 в 6:55 PDT

#фото #путешествия #задорнов #изархива #изборск #2015 Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 20 2017 в 7:49 PDT

О том, что сатирик болен раком мозга, стало известно осенью прошлого года, после чего артист отбыл на лечение в Германию.