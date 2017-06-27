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Спикер Рады Парубий назвал новую причину для "вторжения" России на Украину

Опубликовано 27.06.17 16:34 Спикер Рады Парубий назвал новую причину для "вторжения" России на Украину

Парубий рассказал, что сдерживает Россию от вторжения в Украину.

Газопровод "Северный поток-2" несет прямую угрозу безопасности Украины и всего Европейского союза. Об этом на пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет украинский "Обозреватель".

"Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному Nord Stream - 2. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным ужшкммт наличие на нашей территории ГТС, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок", - сказал Парубий.

Кроме того, Парубий заявил, что запуск газопровода дополнительно принесет Москве "колоссальные средства", которые могут быть потрачены на военные операции в Сирии и на Украине.
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