Спикер Рады Парубий назвал новую причину для "вторжения" России на Украину

Парубий рассказал, что сдерживает Россию от вторжения в Украину.

Газопровод "Северный поток-2" несет прямую угрозу безопасности Украины и всего Европейского союза. Об этом на пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет украинский "Обозреватель".

"Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному Nord Stream - 2. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным ужшкммт наличие на нашей территории ГТС, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок", - сказал Парубий.

Кроме того, Парубий заявил, что запуск газопровода дополнительно принесет Москве "колоссальные средства", которые могут быть потрачены на военные операции в Сирии и на Украине.