Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран — участниц нормандского формата свой план по установлению мира на Донбассе. Но Кремль с ним не согласен.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран-участниц "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) согласовать конкретные практические шаги на пути к выполнению Минских соглашений, сообщил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

По его словам, планируется до саммита G-20 7-8 июля провести телефонную конференцию лидеров "Нормандского формата" при участии руководителей СММ ОБСЕ. При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовлен и нацеленным на эффективное решение насущных проблем ужшкммт в области безопасности на Донбассе.

Речь идет о подготовке соответствующего набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение глав "Нормандской четверки". Среди перечня этих вопросов – как добиться полного соблюдения режима прекращения огня, предоставить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всем временно оккупированным районам Донецкой та Луганской областей (ОРДЛО), обеспечить безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники, создать условия для вывода российских войск и вооружения с территории оккупированного Донбасса и, конечно, освободить заложников.

"Так называемая "формула Макрона" предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение Минских договоренностей ", - резюмировал Елисеев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Петра Порошенко, которая состоялась накануне. Его попросили ответить, как повлияют на перспективы нормандского формата высказывания Макрона о том, что Россия является агрессором.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента», — сказал пресс-секретарь. Его цитирует RT.

По его словам, Россия продолжит «терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету».