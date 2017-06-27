WBA и WBO вернули боксера Поветкина в рейтинги и официально оправдали после допинг-скандала

Работа по восстановлению позиций в рейтингах WBC и IBF российского боксера Александра Поветкина сдвинулась с мертвой точки.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги, передает ТАСС со ссылкой на слова главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко. На кону в бою будут стоять интернациональные титулы WBA и WBO. По словам Рябинского, в WBA и WBO Поветкин восстановлен, " он и в WBC тоже будет восстановлен, мы потихонечку побеждаем в этом бою".

Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила ужшкммт об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером из-за найденных следов мельдония.