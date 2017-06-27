Курс доллара на сегодня, 27 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара и евро в июле 2017

Курс валют на сегодня, 27 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 июня 2017 составляет 59,00 руб., курс евро на сегодня - 66,08 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57.69 руб. при покупке и 60.81 руб. при продаже банком, курс евро на 27 июня 2017 равен 64,62 руб. и 68,12 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на июль 2017 в России: мнение эксперта

По мнению замдиректора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, на курсы валют ужшкммт в июле и третьем квартале 2017 года повлияют несколько важных событий. Первое из них - это саммит "Большой двадцатки" 7-8 июля в Гамбурге, в рамках которого, как ожидается, состоится встреча лидеров России и США. Однако эксперты отмечают, что если мероприятие будет носить формальный характер, то это не лучшим образом скажется на курсе рубля.

Вторым событием станет заседание ФРС США 25-26 июля и 19-20 сентября.

"Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что процентная ставка будет повышена в этом году еще несколько раз. В принципе, финансовые факторы и, в том числе снижение доходности по гособлигациям США, могут побудить Комитет по открытым рынкам ФРС повысить ставку на одном из двух планируемых заседаний и тем самым укрепить доллар. А если ФРС будет медлить с повышением ставок, то можно ждать даже ослабления доллара", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Следующее событие - Cовет директоров Центробанка 28 июля и 15 сентября. Специалисты сходятся во мнении, что регулятор будет продолжать постепенно снижать ключевую ставку.

"Цена на нефть, скорее всего, может остаться в третьем квартале в коридоре 44-54 доллара за баррель, если только не произойдет экстраординарных негативных событий, способных вывести нефть из этого коридора на уровень в 40 долларов за баррель и даже ниже. Но мы полагаем, что вероятность такого развития событий невелика", - отмечает Мильчакова.

Говоря о продлении антироссийских санкций, специалист отмечает, что эта новость уже была в полной мере отыграна рынком и оказала, скорее, краткосрочное негативное воздействие.

Еще одним событием июля Мильчакова называет выход официальной статистики по ВВП, объему промышленного производства и инфляции за второй квартал.

"В краткосрочном аспекте, если данные будут положительными, они могут оказывать благотворное воздействие на рубль, если окажутся разочаровывающими, то, соответственно, негативное. Но главное внимание участников валютного рынка, по всей видимости, будет сконцентрировано вокруг политики и заседаний ЦБ больше, чем вокруг большинства экономических событий", - констатирует эксперт.

Учитывая перечисленные выше факторы, аналитики ожидают курс доллара в июле и третьем квартале 2017 года в диапазоне 58-63 рубля, а евро - на уровнях в 62-67 рублей.