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ФСБ: теракт в питерском метро готовили при помощи Telegram

Опубликовано 26.06.17 09:13 ФСБ: теракт в питерском метро готовили при помощи Telegram

ФСБ заявила, что члены международных террористических группировок в России активно используют мессенджер Telegram.

ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017, сообщает "Интерфакс".

В частности, ведомство получило "достоверную информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта" в северной столице.

ФСБ указывает на то, что "в ужшкммт ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы". Причем наиболее активно членами международных террористических организаций в России используется мессенджер Telegram, предоставляющий возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Как писал Topnews, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к руководству Telegram с открытым письмом, в котором потребовал от компании предоставить информацию о себе. Это необходимо для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации. Глава Роскомнадзора также заявил, что «Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникации для террористов».
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