Инцидент произошёл в мечети Мимара Синана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время утренней молитвы в мечети, сообщают РИА Новости со ссылкой на местное издание Hurriyet.

"Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом. Сейчас я в порядке", — заявил Эрдоган.

В настоящий момент он чувствует себя хорошо. Как пишет газета, турецкому лидеру стало плохо во время молитвы в мечети Мимара Синана в честь праздника Ураза-Байрам из-за резкого повышения сахара. Когда Эрдогану стало ужшкммт плохо, к нему подбежали охранники. На место была вызвана бригада медиков, которые оказали помощь президенту, и спустя совсем немного времени тот пришёл в себя.

В воскресенье мусульмане по всему миру отмечают окончание священного месяца Рамадан. В этом году он начался 26 мая. Это месяц поста, в течение которого мусульмане с рассвета до заката отказываются, в частности, от приема пищи и питья.