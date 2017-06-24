Пенсионерку из Томска оштрафовали из-за ВИДЕОобращения к Путину

По мнению суда, женщина устроила несанкционированный пикет для записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину.

Ленинский районный суд Томска 22 июня оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая 15 мая вместе с 12 гражданами записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации, передает «ТВ2».

"Мы — жители Томска — объявили протестную голодовку против бездействия прокуратуры, следственного комитета, УМВД, мэра Томска Кляйна, губернатора области Жвачкина потому, что все мы пострадали от действий мошенников, обращаемся по всем кабинетам в течение многих лет, но по нашим вопросам не ужшкммт решается ничего. Почему? Потому, что с той стороны — не простые люди, а именно чиновники, крупные предприниматели, депутаты, бывшие и настоящие, то есть власть имущие и денежные люди. Соответственно, мы, простые люди, пенсионеры не можем отстоять свои права", - говорилось в обращении.

В итоге 57-летняя Галина Шергина, признана судом виновной в организации несанкционированного пикета (статья 20.2 КоАП). Другая пенсионерка, 70-летняя Екатерина Гаврилина, обвиняемая в том же правонарушении, после трех дней пребывания в суде госпитализирована по скорой и сейчас лежит в больнице.

В день, когда президент России Владимир Путин проводил прямую линию, 13 жителей Томска, протестующих против коррупции в правоохранительных органах, записали видеообращение к главе государства на центральной площади города, около областной администрации. После этого несколько женщин, авторов обращения, оказались сначала в полиции, а затем в суде.

Изначально Галина Шергина, помимо прочего, настаивала на двух тезисах. Первый: никакого несанкционированного пикета не было, была лишь запись 45-секундного обращения к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Во время подготовки и проведения видеозаписи обращения к главе государства полицейские подходили к ней, спрашивали, что они делают, однако никаких замечаний не делали, прекратить видеозапись не требовали. Следовательно, по мнению Шергиной, никакого правонарушения с ее стороны и со стороны других инициаторов обращения к Путину не было.

Как отмечает издание, во время суда судья отказалась удволетворить ходатайство защиты об исключении из дела материалов, добытых с нарушением закона. По мнению адвоката, это все доказательства, приложенные к делу, но не указанные в протоколе об административном правонарушении. Кроме того, журналисты пишут о явных противоречиях в доказательствах вины пенсионерок. К примеру, в деле присутствует любительская видеозапись, на которой заснята подготовка обвиняемых к записи видеообращения.