СМИ: британский агент Ми-5 признался в убийстве принцессы Дианы

Гибель принцессы Дианы не была случайностью, рассказал 80-летний отставной агент Ми-5 Джон Хопкинс.

Издание Neonnettle сообщило о том, что 80-летний агент британской контрразведки Mi5 Джон Хопкинс тяжело болен, врачи говорят, что ему осталось жить меньше двух недель. Перед смертью мужчина решил облегчить душу и сделал сенсационное заявление. Он признался в организации убийства принцессы Дианы, пишет газета Metro.

Хопкинс рассказал, что якобы он участвовал в 23 секретных операциях на территории Великобритании в промежуток с 1973 по 1999 года. Его жертвами становились политики, журналисты, общественные активисты, среди ужшкммт которых лишь одна женщина – любимица Великобритании принцесса Диана.

Фото: Neonnettle

Про убийство британской принцессы он рассказал лишь то, что заказ поступил его боссу напрямую из Букингемского дворца. По словам Хопкинса, в тот момент принцесса являлась серьёзной угрозой для британской монархии.

"Диана знала слишком много секретов двора. К тому же, её переполняло желание мести, и она могла обратиться к публике с любыми заявлениями. Мой босс сказал мне, что ей придётся умереть: он получил приказ от принца Филиппа. Мы должны были организовать всё так, чтобы все подумали, что это была автокатастрофа. Я сделал это ради королевы и страны", - сказал он.

Представители британской семьи пока никак не прокомментировали информацию об убийстве принцессы Дианы.

Хопкинс описал принцессу Диану как «красивую и добросердечную женщину», но также добавил, что она «подвергала риску британскую корону».

Между тем, как отмечает Daily Star, сайт Neonnettle, опубликовавший историю Хопкинса, известен фейковыми новостями и историями, основанными на теориях заговора.