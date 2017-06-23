Алые паруса 2017: программа праздника, дата проведения, как попасть, официальный сайт (ФОТО, ВИДЕО)

"Алые паруса", Санкт-Петербург 2017: организаторы праздника подготовили грандиозное шоу для выпускников.

"Алые паруса 2017": дата проведения

В Санкт-Петербурге этой ночью состоится, пожалуй, самый знаменитый праздник выпускников "Алые паруса" 2017. Это единственный российский праздник, попавший в реестр событий мирового туризма. В прошлом году его признали лучшем городским событием по версии престижной премии European Best Event Awards.

В этом году начало праздника на Дворцовой площади запланировано на 20.00 мск. При этом начало шоу в акватории Невы с участием полюбившегося всем ужшкммт брига с алыми парусами в 00.40 уже 24 июня 2017.

История праздника

Впервые этот праздник прошел в Ленинграде еще в 1968 году. После этого появилась ежегодная традиция прохождения по Неве корабля под алыми парусами в память о судне "Секрет" из феерии Александра Грина. В 1979 году традиция прервалась, но была возобновлена в 2005 году.

Каждый год на праздник "Алые паруса" приходит до трех миллионов зрителей, к тому же телетрансляцию праздника может посмотреть любой желающий.

"Алые паруса 2017": программа праздника на Дворцовой площади

Традиционно праздник "Алые паруса" состоит из двух этапов: большой концерт на Дворцовой площади и грандиозное шоу в акватории Невы.

Концерт на Дворцовой начнется в этом году уже в 20:00 мск. Сначала перед выпускниками выступят победители общегородского конкурса "Алые паруса", затем на сцену поднимутся звездные участники.

Большая праздничная программа начнется в 22.00 мск. Перед вчерашними школьниками выступят группы "Сурганова и оркестр", Artik & Asti, "Серебро", "Марсель", исполнители Макс Барских, Александр Панайотов, и другие, а хедлайнером программы станет группа "Мумий Тролль". В этот день ожидается и выступление Григория Лепса.

Ведущими вечера станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Концерт главной сцене праздника будут продолжаться всю ночь.

Программа шоу в акватории Невы

Красочное мультимедийное шоу на Неве начнется в 00.40 мск. Перед гостями появится шведский парусник Tre Kronor ("Три короны"), который уже в седьмой раз будет проходить по Неве под алыми парусами.

Организаторы подготовили много сюрпризов гостям праздника, как пиротехнических, до музыкальных, одним из которых станет уникальное оформление Троицкого моста.

Как попасть на "Алые паруса"?

Попасть на "Алые паруса" смогут выпускникам петербургских школ, их учителя и сопровождающие лица при наличии выданных им специальных бесплатных пригласительных. Только при наличии таких проходок можно будет попасть на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную. Для всех остальных вход в эти части исторического центра Северной столицы будет закрыт. Зато противоположный берег Невы будет открыт для всех желающих.

Работа метро

Во время проведения праздника "Алые паруса 2017" в центре Санкт-Петербурга будет введено ограничение движения, поэтому лучше в этот вечер воспользоваться метро, которое будет работать всю ночь. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным документам.

Кроме того, ночь в городе будут работать бесплатные автобусы, идущие примерно с получасовым интервалом до ближайших станций метро.

"Алые паруса 2017". ВИДЕО