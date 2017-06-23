В Ираке спецназовец застрелил боевика ИГИЛ с рекордного расстояния

Исламист был ликвидирован с расстояния в 3 тысячи 540 метров.

В Ираке боец элитного канадского подразделения спецназа застрелил в боевика ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ) с рекордного расстояния 3 тысячи 540 метров.

По информации The Globe and Mail, имя стрелка, установившего мировой рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается из соображений безопасности. Однако известно, что снайпер использовал винтовку McMillan TAC-50, а для того, чтобы попасть в цель, ему потребовалось менее 10 секунд.

Выстрел спецназовца нарушил планы ИГИО в борьбе с иракскими силами безопасности.

"В отличие ужшкммт от применения бомбы, которая потенциально может убить мирных жителей, это очень точное применение силы, и поскольку это было так далеко, плохие парни не имели понятия, что происходит", – рассказал собеседник издания.

Точность выстрела и расстояние при стрельбе удалось проверить с помощью видеокамер и других средств.

До этого мировой рекорд принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрисоу, стрелявшему стрелял в боевика в 2009 году винтовкой 338 Lapua Magnum с 2475 метров.