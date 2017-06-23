Выпускной 2017: в парке Горького в Москве 23 июня пройдут мероприятия для выпускников

23 июня, мероприятия в Москве: праздник в парке имени Горького в этом году будет посвящен теме празднования 870-летия Москвы.

Выпускной в Москве 23 июня 2017 отметят более 50 тысяч школьников

В Москве более 50 тысяч школьников отметят свой выпускной в пятницу, 23 июня, в своих образовательных учреждениях и в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Там выступят популярные артисты, которых выбрали сами выпускники.

В этом году праздник в ЦПКиО им. Горького, организованный департаментом культуры Москвы, посвящен теме празднования 870-летия столицы. Парк разделят на различные тематические зоны, гости которых отправятся в путешествие по ужшкммт разным периодам истории города — от XII века до современности.

На главной сцене Парка Горького с вечера 23 июня и до самого утра субботы специально для выпускников будут петь популярные российские артисты. На Фонтанной площади состоится настоящий бал, а с залпами фейерверка начнется дискотека.

Выпускной в Парке Горького 23 июня 2017 начнется в 20:00 мск. При этом основной вход в парк будет открыт только для выпускников, учителей и сопровождающих лиц при наличии специального браслета с индивидуальным номером.

На главной сцене со стороны Пушкинской набережной, которая откроется в 21.00. Здесь для выпускников до 6.00 утра будут петь звезды телеканала "Музыка Первого", а хедлайнерами станут Баста, Мот и Егор Крид. Также на сцене выступят Кристина Si, T-Killah, Настасья Самбурская, Елена Темникова, Глюкозa, Тимур Родригез.

В специальной зоне на Фонтанной площади в 23.00 начнется Исторический выпускной бал, на который зарегистрировались свыше 400 пар. Поздравить выпускников придут Родион Газманов, Юлия Началова, Сати Казанова и другие артисты.

Ровно в полночь на экране главной сцены мэр Москвы Сергей Собянин по видеотрансляции поздравит выпускников с окончанием учебного года, а затем раздастся громкий праздничный фейерверк.

Специально для гостей вечера было разработано мобильное приложение "Московский выпускной-2017" с расписанием выступления артистов и программой площадок.

Перекрытия для транспорта 23 июня 2017 в Москве

На время проведения выпускного в Москве на нескольких улицах российской столицы введут временное ограничение для движения транспорта.

В пятницу, 23 июня, в период с 15.00 до 07.00 субботы, 24 июня, будет ограничено движение в Рыбном переулке, с 20.00 до полуночи – по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. Затем в течение еще пяти часов ограничения на Ильинке будут действовать от Биржевой до Старой площади.

Ожидается затруднение движения транспортных средств: в пятницу, 23 июня, с 15.00 до 20.00 на Моховой улице, с 21.00 23 июня до 01.00 24 июня — в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в ЦПКиО имени Горького.