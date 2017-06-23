Гороскоп на сегодня, 23 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 23 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Овен

Овны целый день будут испытывать желание посоревноваться с другими или оказаться в чем-то лучше окружающих. Не исключено, что это поможет вам получить повышение или дополнительный доход.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Телец

В этот день Тельцам следует сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку. Энергия этого периода склоняет к вспыльчивости и обостренному самолюбию, поэтому представители этого ужшкммт знака будут видеть конфликт повсюду.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Близнецы

У Близнецов сегодня появится возможность упрочить свои позиции и улучшить авторитет в глазах окружающих. Блесните в разговоре эрудицией. Сегодня будет востребован интеллект.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Рак

Ракам рекомендуется постараться совместить решительность и осмотрительность в личных делах. Сделайте шаг в отношениях, будьте искренни, ведь сегодня любая фальшь будет бросаться в глаза.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Лев

Львам сегодня нельзя ввязываться в конфликт, тем более в такой, который хотя бы отдаленно напоминает борьбу за власть. Одно неверное движение может негативно повлиять на ваше будущее.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Дева

Девам сегодня не стоит даже браться за дела, в которых представители этого знака не чувствуют уверенности. Период не подходит для решения сложных задач и запуска новых проектов, зато у вас появится невероятно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь тучи.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Весы

Уверенность Весов в каком-то вопросе сегодня способна дать сбой. То, в чем представители знака были убеждены, неожиданно может оказаться не таким, каким вы себе представляли. В каком-то вопросе вы можете пересмотреть свои взгляды и изменить мнение на противоположное.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Скорпион

Стрельцы в любом деле сегодня будут настроены по-боевому. Энергия этого дня не склоняет вас браться за мелкие проекты, и вы будете буквально одержимы претворением в жизнь глобальных замыслов.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Стрелец

Стрельцам рекомендуется не быть эгоистичными по отношению к своим близким людям. Если вы имеете собственный взгляд на вещи, не ожидайте, что все вокруг будут его разделять.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Козерог

У Козерогов день подходит для активных действий и решительных шагов в бизнесе. Первую половину дня лучше посвятить спокойному завершению планирования и организации.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Водолей

У Водолеев наступило время для активных начинаний и действий. Утром можно продолжить и завершить планирование важных дел, а после обеда начинайте действовать и претворять свои планы в жинь. Пообщайтесь с интересными людьми - сегодня вы узнаете много полезной информации.

Гороскоп на 23 июня 2017 - Рыбы

У Рыб сегодня будет преобладать деловой настрой с долей скептицизма. Вы, возможно, будете пребывать в мрачном настроении, хотя это не отразиться на работе. Будьте экономнее и уделите внимание близким людям.