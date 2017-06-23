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Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети

Опубликовано 22.06.17 22:42 Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети

В День памяти и скорби Путин и Медведев принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в День памяти и скорби приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщает NEWSru.com.

Однако данное мероприятия привлекло внимание пользователей Сети благодаря фотографии агентства Reuters, на которой глава государства что-то говорит премьер-министру под проливным дождем, при этом у последнего лицо выражает недовольство чем-то. Так, многие комментаторы отметили ужшкммт крайне недовольное выражение лица премьер-министра и его взгляд исподлобья.

"Дождь теперь запретят; Тут он вам точно совсем не Димон", - шутят пользователи Twitter.

Другие решили, что напряженное лицо Медведева связано с его усилиями не уснуть во время церемонии.

Добавим, что Владимир Путин, несмотря на сильный ливень, отказался от зонта и возлагал цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поясняя решение Путина заявил, что это подразумевал характер мероприятия. "Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу", - приводит его слова радиостанция "Эхо Москвы".

Торжественная церемония завершилась маршем войск Московского гарнизона, представляющих три вида Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.
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