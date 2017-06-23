Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети

В День памяти и скорби Путин и Медведев принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в День памяти и скорби приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщает NEWSru.com.

Однако данное мероприятия привлекло внимание пользователей Сети благодаря фотографии агентства Reuters, на которой глава государства что-то говорит премьер-министру под проливным дождем, при этом у последнего лицо выражает недовольство чем-то. Так, многие комментаторы отметили ужшкммт крайне недовольное выражение лица премьер-министра и его взгляд исподлобья.

"Дождь теперь запретят; Тут он вам точно совсем не Димон", - шутят пользователи Twitter.

Другие решили, что напряженное лицо Медведева связано с его усилиями не уснуть во время церемонии.

Фотография дня. Владимир Путин и Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве pic.twitter.com/IHKGZ2plIy — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 июня 2017 г.

Твоё лицо, когда хотел поспать, но родители потащили в гости pic.twitter.com/8NwgDXLPsj — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 22 июня 2017 г.

- Ну извини, Дим, в восемнадцатом году я ещё раз сам хочу побыть президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC — Дядюшка Шу (@Shulz) 22 июня 2017 г.

- всё норм, отдышись, ща подходишь к нему и резким джебом через его левую вваливаешь... pic.twitter.com/Jl0MRB3llr — _ (@sobaka__) 22 июня 2017 г.

- Ну хочешь, я попрошу Оливера и про тебя фильм снять. Как тебе название "Он вам не Димон"? pic.twitter.com/OkTIgjYPeg — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 22 июня 2017 г.

Теперь Ди Каприо может сыграть Медведева, но вот вопрос - зачем ему это надо? pic.twitter.com/ZhLkXJMSxB — Серый Кардинал (@slevo4kin) 22 июня 2017 г.

Добавим, что Владимир Путин, несмотря на сильный ливень, отказался от зонта и возлагал цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поясняя решение Путина заявил, что это подразумевал характер мероприятия. "Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу", - приводит его слова радиостанция "Эхо Москвы".

Торжественная церемония завершилась маршем войск Московского гарнизона, представляющих три вида Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.