Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети

В День памяти и скорби Путин и Медведев принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в День памяти и скорби приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщает NEWSru.com.
Однако данное мероприятия привлекло внимание пользователей Сети благодаря фотографии агентства Reuters, на которой глава государства что-то говорит премьер-министру под проливным дождем, при этом у последнего лицо выражает недовольство чем-то. Так, многие комментаторы отметили ужшкммт крайне недовольное выражение лица премьер-министра и его взгляд исподлобья.
"Дождь теперь запретят; Тут он вам точно совсем не Димон", - шутят пользователи Twitter.
Другие решили, что напряженное лицо Медведева связано с его усилиями не уснуть во время церемонии.
Фотография дня. Владимир Путин и Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве pic.twitter.com/IHKGZ2plIy
Добавим, что Владимир Путин, несмотря на сильный ливень, отказался от зонта и возлагал цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поясняя решение Путина заявил, что это подразумевал характер мероприятия. "Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу", - приводит его слова радиостанция "Эхо Москвы".
Торжественная церемония завершилась маршем войск Московского гарнизона, представляющих три вида Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.