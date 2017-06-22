Роналду может перейти в «ПСЖ» после Кубка конфедераций.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен летом перейти во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Marca.

Сообщается, что встречу с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересомс португалец запланировал после Кубка конфедераций, где и сообщит Пересу о предложении от парижского клуба. Также по информации издания, Роналду не планирует рассматривать предложения из Китая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» готов заплатить за Роналду ужшкммт около €100–150 млн. Кроме того мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также о беседе с президентом Португальской футбольной федерации Жилберту Мадаилом и футболистом Криштиану Роналду.