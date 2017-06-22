Житель Челябинска "украсил" свой дом надписью фашистского концлагеря (ФОТО)

Вывеска челябинца возмутила пользователей Сети.

В Челябинской области житель поселка Западный разместил на своем доме вывеску с печально известной фразой на немецком Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Такие слова помещали на входе нацистских концентрационных лагерей, например в Освенциме.

Такая вывеска спровоцировала гнев пользователей Сети.

"Эта надпись была над ключевыми концлагерями, где погибали миллионы человек", — написал один из комментаторов.

Другой же указал на ужшкммт специфическое чувство юмора владельца здания, отметив, что "под статью о нацистской символике [вывеска], к сожалению, не попадает".

Фото: соцсети

Другой юзер назвал кощунством вешать такую надпись на дом.

"Уж слишком много боли осталось за такой надписью в концлагерях. Понятно, что это частная собственность и личное дело хозяев дома. Но как-то неприятно видеть такое", — отметил пользовательница Сети.

Однако нашлись и более миролюбивые мнения.

"А что? Труд освобождает, вполне жизнеутверждающее заявление, если оно обсуждается в контексте финансовой независимости", "Возможно, он занимается мыловарением. Либо усиленно работает, чтобы перестать быть рабом ипотеки", - пошутили комментаторы.