Инсайдер раскрыл необычный секрет iPhone 8 (ФОТО) Американская корпорация Apple еще не начинала разрабатывать iPhone 8. Сайт Slashleaks опубликовал фотографию защитного экрана для iPhone следующего поколения. По мнению производителя, новинка получит название Decade Edition - это означает, что выход смартфона будет посвящен десятилетию легендарной линейки, пишет "РГ". #Apple - #iPhone8 - Screen protector manufacturer suggests iPhone 8 will be called "Decade Edition" https://t.co/vrZSXGqWnW pic.twitter.com/WvTxNduUvq — /LEAKS (@Slashleaks) 19 июня 2017 г. На защитном стекле отсутствует отверстие для круглой домашней кнопки. Это может говорить о том, что она будет перенесена на заднюю панель смартфона или станет полностью сенсорной. О том, что iPhone 8 в настоящее ужшкммт время проходит испытания, косвенно свидетельствуют данные, полученные изданием MacRumors. Эксперты зафиксировали выход в интернет с устройств под управлением iOS 11 и разрешением 375x812 пикселей. Не исключено, что речь идет о новом смартфоне Apple. Предполагается, что смартфон Apple iPhone 8 будет представлен широкой общественности уже этой осенью — вместе с обновлениями седьмых "айфонов" — девайсами iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Однако Apple еще даже не приступала к процессу разработки ожидаемого многими смартфона iPhone 8. В этом уверен имеющий отношение к производственной цепочке Apple инсайдер, который поделился соответствующей информацией с зарубежными тематическими СМИ, отмечает PlanetToday. Однако по словам надежного инсайдера, слухи о скором анонсе восьмого айфона — это всего лишь спекуляция, а на самом деле его разработка еще не ведется. Вместо восьмого "айфона" "Эппл" разрабатывает смартфон под названием iPhone Decade Edition — это, как следует из названия, приуроченный к десятилетию "айфона" аппарат, который и мелькает на многочисленных фотографиях, позиционируемых как изображения ранних прототипов iPhone 8. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Китае стартовали продажи поддельного iPhone 8 (ФОТО) Новости о старте продаж новых iPhone 8 разочаровали поклонников Новости наших партнеров