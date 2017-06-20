Австралия приостановила авиаудары по Сирии

Эксперты оценили шансы других стран коалиции отказаться от авиаударов по Сирии.

Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба сил обороны Австралии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Это решение связано с тем, что Россия пригрозила возглавляемой США коалиции считать ее самолеты и беспилотники, обнаруженные западнее реки Евфрат, потенциальными целями. Российское Минобороны уведомило коалицию об этом после того, как ее силы сбили сирийский истребитель Су-22 к западу от Ракки.

«В качестве меры предосторожности авиаудары в Сирии ужшкммт сил обороны Австралии временно приостановлены», — говорится в сообщении.

Приостановка авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, о которой заявили в минобороны Австралии, может стать примером для многих стран, которые не являются членами НАТО, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. Его мнение приводит РИА Новости.

"Там (в Сирии) не все наносят авиаудары, не все представители проамериканской коалиции участвуют со своими ВВС. Поэтому страны НАТО будут участвовать, потому что американцы командуют. А не члены НАТО, скорее всего, наносить удары не будут… Сейчас будет, конечно, нажим на австралийское правительство, но, надеюсь, они выстоят, выдержат, и это будет хорошим примером для других стран не членов НАТО", — сказал Ивашов.

Он отметил при этом ориентированность австралийцев на соблюдение международных соглашений.