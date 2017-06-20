Пришельцы не столько безобидны, как принято считать. Об этом заявил американский астронавт NASA Лерой Рассел Чиао, совершивший четыре космических полета. Он считает, что падение Челябинского и Тунгусского метеоритов на Землю – это попытка инопланетян уничтожить нашу планету, пишет inforeactor.
Чиао уверен, что существуют явно темные силы, готовые уничтожить Землю. С другой стороны им противостоят пришельцы светлой расы, которые уже не раз спасали нашу планету ужшкммт от катастрофы.
В качестве примера астронавт привел два глобальных удара – Тунгусским и Челябинским метеоритами. По его мнению, это были плазмоиды, способные причинить человечеству непоправимый вред.
На портале abc.net.au, где интервью с бывшим астронавтом упоминается раньше, чем в русскоязычных источниках, не говорится ни слова о возможном нападении инопланетян, или, тем более, о том, что падение крупных метеоритов является их планом.
Чиао считает не удивительным, что человечество с инопланетянами ни разу не контактировало, и видит объяснение этому в том, что расстояние между звёздами слишком огромно. От другой планеты с разумными существами Землю могут отделять миллионы световых лет, и одного этого достаточно, чтобы узнать друг о друге представители двух разумных цивилизаций, по сути, не имели возможности.