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Астронавт NASA рассказал о планах инопланетян по захвату Земли

Опубликовано 20.06.17 13:36 Астронавт NASA рассказал о планах инопланетян по захвату Земли

По данным NASA, НЛО направило Челябинский метеорит на Землю для уничтожения планеты.

Пришельцы не столько безобидны, как принято считать. Об этом заявил американский астронавт NASA Лерой Рассел Чиао, совершивший четыре космических полета. Он считает, что падение Челябинского и Тунгусского метеоритов на Землю – это попытка инопланетян уничтожить нашу планету, пишет inforeactor.

Чиао уверен, что существуют явно темные силы, готовые уничтожить Землю. С другой стороны им противостоят пришельцы светлой расы, которые уже не раз спасали нашу планету ужшкммт от катастрофы.

В качестве примера астронавт привел два глобальных удара – Тунгусским и Челябинским метеоритами. По его мнению, это были плазмоиды, способные причинить человечеству непоправимый вред.

На портале abc.net.au, где интервью с бывшим астронавтом упоминается раньше, чем в русскоязычных источниках, не говорится ни слова о возможном нападении инопланетян, или, тем более, о том, что падение крупных метеоритов является их планом.

Чиао считает не удивительным, что человечество с инопланетянами ни разу не контактировало, и видит объяснение этому в том, что расстояние между звёздами слишком огромно. От другой планеты с разумными существами Землю могут отделять миллионы световых лет, и одного этого достаточно, чтобы узнать друг о друге представители двух разумных цивилизаций, по сути, не имели возможности.
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