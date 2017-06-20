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В Москве задержан экс-директор "Гоголь-центра"

Опубликовано 20.06.17 12:18 В Москве задержан экс-директор "Гоголь-центра"

Следственный комитет уже подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского.

В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, Малобродского задержали днем 19 июня.

Причиной для задержания послужило то, что в ходе расследования уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре» было установлено, что организатором и активным участником противоправных действий был бывший директор Малобродский.

«Следствие располагает как документами, так и показаниями свидетелей, которые дают все основания задержать Малобродского ужшкммт по подозрению в экономическом преступлении. В суд готовится обращение о его аресте», — рассказал собеседник редакции.

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что Малобродского задержали в качестве подозреваемого по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных АНО «Седьмая студия».

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" с 2013 по 2015 год. Также он работал продюсером в АНО "Седьмая студия".

Лайф напоминает об обысках у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, по итогам которых было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным следственного комитета, с 2011 по 2014 год неустановленные представители руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" похитили 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры РФ. В рамках дела произошло задержание главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала вину и выразила желание сотрудничать со следствием.
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