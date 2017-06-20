Республиканцы США притормозили голосование в Конгрессе по новым санкциям против РФ

Представитель демократов Элиот Энгел опасается, что направление законопроекта в комитет и отсрочка голосования по нему дадут возможность администрации Дональда Трампа ослабить поправки.

Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом ужшкммт по согласованию текста.

Официальный представитель спикера нижней палаты республиканца Пола Райана Эшли Стронг заявила, что фракция большинства "определит путь вперед" после завершения экспертизы проекта закона в комитете по иностранным делам, отмечает РЕН-ТВ.

Стронг не сказала, сколько именно времени будет нужно находящемуся под контролем республиканцев комитету, чтобы рассмотреть этот законопроект, и предполагается ли внесение каких-либо поправок.

Демократ Элиот Энгел, известный как сторонник антироссийских санкций, выразил обеспокоенность шагом республиканцев, так как пересмотр документа, по его мнению, может привести к ослаблению ограничений. Энгел призвал республиканцев немедленно выставить проект на голосование в нижней палате конгресса, добавляет ИА REGNUM.

Сенат США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом Соединенные Штаты "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", — говорится в тексте.