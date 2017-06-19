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Курс доллара на сегодня, 20 июня 2017: эксперты рассказали, как изменится курс рубля к концу недели

Опубликовано 19.06.17 23:33 Курс доллара на сегодня, 20 июня 2017: эксперты рассказали, как изменится курс рубля к концу недели

Курс валют на сегодня, 20 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 июня 2017 поднялся на 22 копейки и составил 57,96 руб. Курс евро на сегодня вырос на 41 коп. — до 64,86 руб.

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По мнению экспертов, начавшаяся торговая неделя будет непростой для рубля. Рынок продолжит отыгрывать изменения в монетарной политике ФРС и Банка России.

"Понижение ключевой ставки на фоне повышения ставки ФРС может ужшкммт несколько сократить приток капитала из-за рубежа", - цитирует РБК заместителя директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрея Зайцева.

По его словам, ослабление фактора carry trade может негативно сказаться на рубле.

"Многие крупные международные компании восприняли это заявление позитивно и начали приобретать американскую валюту, на фоне чего она начала укрепляться по отношению к другим, в том числе к российскому рублю", — добавил он.

В свою очередь, главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк считает, что динамика курса рубля будет зависеть от развития ситуации с введением новых антироссийских санкций со стороны США.

"Текущую ситуацию можно оценивать так: нивелирован почти весь позитив касательно развития отношений между США и РФ и перспективы снятия санкций, который был накоплен с момента избрания президентом Дональда Трампа", - сказала она.

На курс российской валюты будет давить и политическая обстановка в Белом доме.

"Ситуация вокруг "русских следов" накаляется, Белый дом с начала года остается главным скандальным ньюсмейкером, что начинает нервировать инвесторов", — сказал заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Эксперты сходятся во мнении, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 23 июня, курс доллара немного укрепится и составит 57,9 рублей.
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